Он был заложен в предложениях Украины в Стамбуле в 2022 году, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Москва считает, что принцип коллективного предоставления гарантий безопасности для Украины сейчас актуален. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Принцип коллективного предоставления гарантий [безопасности], который был заложен в предложениях Украины (в Стамбуле в 2022 году - прим. ТАСС), мы считаем абсолютно естественным и актуальным сегодня", - сказал министр.