Европа пытается перевести все вопросы в плоскость обеспеченной гарантией безопасности Украины без участия России, отметил глава МИД

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российская сторона надеется, что заговор Европы по подрыву усилий РФ и США на Аляске в устранении первопричин украинского кризиса путем игнорирования интересов Москвы провалится. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"И зарубежные аналитики, зарубежные обозреватели, когда они описывают нынешнюю ситуацию и небывалую активность европейских представителей, они приходят к тому же выводу, что цель - перебить повестку дня, которая ориентируется на устранение первопричин [украинского кризиса] и достижения тем самым устойчивого регулирования, и все перевести в плоскость обеспеченной гарантией безопасности Украины без участия Российской Федерации. И вообще, путем игнорирования российских интересов и выпячивая необходимость защитить Украину от будущих нападений", - сказал он.

"И это настолько всем, по-моему, становится очевидно, что я очень надеюсь, что этот заговор, эта авантюра провалится. И мы продолжим следовать тем курсом, который согласовали четко президенты России и Соединенных Штатов в ходе встречи на Аляске и в ходе последующих телефонных контактов", - продолжил Лавров.

В новость внесена правка (13:54 мск) - передается в связи с исправлением опечатки в третьем абзаце, верно - в ходе встречи.