В регионе успешно действуют особые экономические зоны, отметил премьер

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Татарстан одним из самых развитых регионов России.

Глава правительства в четверг в Казани посетил форум "Развитие малых городов и исторических поселений" и провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

"Регион, которым вы руководите, один из самых развитых в стране. Успешно действуют особые экономические зоны. "Алабуга" - одна из крупных и эффективных индустриальных территорий в стране. Совсем недавно вы еще одну зону запустили - это "Зеленая долина", - сказал Мишустин.

Минниханов поблагодарил премьера за личное участие в форуме и отметил, что власть, в первую очередь, оценивают по качеству жизни населения.

"То, что сейчас делается в стране - все программы, нацпроекты, особенно поддержка малых городов и исторических поселений, это заметно меняет нашу страну", - сказал руководитель региона.