Премьер-министр отметил, что "именно наши ребята становятся законодателями мод"

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал важным то, что молодые ребята - участники программы "Архитекторы.РФ" превращают обратную связь от населения российских городов в прекрасные жилые кварталы, дома, скверы, парки и набережные.

В ходе осмотра стенда ДОМ.РФ на выставке форума "Развитие малых городов и исторических поселений" Мишустину рассказали об успехах программы "Архитекторы.РФ", которая была продлена до 2030 года и стала частью нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Мы несколько лет назад буквально процентов 10 знали о проектах, который делают ребята-выпускники [программы], но тогда только и программа стартовала, - высказал свою оценку глава кабмина. - Сейчас <…> больше 35%, но, что очень важно, именно наши ребята становятся, если хотите, законодателями мод и теми, кто обратную связь от населения воплощает в прекрасные жилые кварталы, дома, в скверы, в парки, в набережные. Это очень важное направление".

Премьер в связи с этим поблагодарил ДОМ.РФ, а также его гендиректора Виталия Мутко и коллег за внимательное отношение к проекту.

"Уверен абсолютно, здесь большое будущее, поскольку профессия архитектора, у нас сейчас есть День архитектора, который недавно был решением правительства установлен, и профессия архитектора, она около и искусства, и технологий, и науки, здесь все совокупно", - подчеркнул он.

Но самое главное, по словам Мишустина, что она дает возможность воплотить в реальность чаяния людей, которые живут рядом, через обратную связь с населением.