Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН Красникову

Он удостоился награды "за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил своим указом одно из высших в РФ почетных званий - Героя Труда - главе Российской академии наук (РАН) Геннадию Красникову.

Почетное звание присвоено "за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки".

Герой Труда Российской Федерации - это наряду с Героем России высшее звание и государственная награда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Как и Герои России, Герои Труда получают медали, выполненные в форме золотой звезды, но у них знаки отличия украшены государственным гербом РФ.