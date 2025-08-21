Во встрече также приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров и чрезвычайный и полномочный посол республики в России Винай Кумар

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Кремля.

"Президент России Владимир Путин в Кремле принимает министра иностранных дел Республики Индия Джайшанкара", - сказал собеседник агентства.

Беседа прошла в представительском кабинете Кремля. Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, первый заместитель председателя правительства России, председатель российской части межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Денис Мантуров и чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар.

Ранее, 18 августа, российский лидер обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди развитие партнерства между двумя странами. Путин также информировал Моди об основных итогах российско-американского саммита на Аляске. 7 августа Путин принял в Кремле советника индийского премьера по национальной безопасности Аджита Довала.