Председатель комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что Россия никогда не согласится на развертывание контингентов стран НАТО или, по сути, прямую военную интервенцию на украинскую территорию

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Европейские лидеры и Владимир Зеленский пытаются превратить в фарс переговорный процесс, занявшись саботажем и торпедированием мирного трека. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Западная Европа вместе с Зеленским и Ко пытается превратить в фарс переговорный процесс, вынося в публичную плоскость обсуждение условий гарантий безопасности Украине и возможного мирного соглашения. Европейские лидеры, едва покинув Вашингтон, занялись саботажем и торпедированием мирного трека", - написал Слуцкий в Telegram-канале.

Он отметил, что "маски договороспособности евроястребы сбросили еще на выходе из Белого дома". "Вбросы о размещении иностранных войск на Украину или призывы официальных лиц киевского режима предоставить дальнобойные ракеты для ударов вглубь России - не разрешение кризиса, а провокация дальнейшей эскалации и войны до последнего украинца", - написал депутат.

Слуцкий подчеркнул, что Россия никогда не согласится на развертывание контингентов стран НАТО или, по сути, прямую военную интервенцию на украинскую территорию. "Гарантии безопасности Украины не могут разрабатываться в обход российской стороны. Причем на Аляске президент Владимир Путин отдельно отметил, что Москва готова работать в этом направлении", - добавил он.