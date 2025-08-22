По легенде тренировки произошло землетрясение, которое разрушило здания, в том числе химический объект

ХАБАРОВСК, 22 августа. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Александр Куренков дал высокую оценку учениям спасателей и пожарных России, Китая и Монголии, проведенным в Хабаровске. Об этом он сообщил журналистам.

"Сегодня прошли первые трехсторонние учения России, Китая и Монголии. Слаженность и высокую выучку, которую вы сегодня видели, которую продемонстрировали спасатели Китая, Монголии, Российской Федерации, - они оцениваются высоко нами. Но есть к чему стремиться", - сказал Куренков.

По легенде учений произошло землетрясение, которое разрушило здания, в том числе химический объект, под завалами оказались люди. На место прибыли спасатели трех стран, распределили участки работ. Российские спасатели извлекли пострадавших из-под завалов, со второго этажа задымленного здания. Китайские спасатели поднимались с помощью альпинистского оборудования на четвертый этаж здания и спасали пострадавшего. Монгольские коллеги вытаскивали из-под завалов крытой парковки автомобили с людьми. В это же время пожарные трех стран совместно тушили загоревшийся железнодорожный вагон и автоцистерну с топливом.

"Эти люди очень самоотверженно выполняют свою задачу. В каждой из стран по линии чрезвычайных ведомств есть гордость за эти подразделения, и эту гордость испытываем и мы. У нас лучшие спасатели в мире, мы это подтвердили многими международными операциями", - добавил Куренков.

Вместе с российским министром за учениями наблюдали замминистра по чрезвычайному реагированию КНР Сюй Цзяай и руководитель Государственного агентства по ЧС Монголии Гомбожав Аринбуян. После маневров стороны осмотрели спасательную и пожарную технику трех стран. Куренкова, в частности, интересовали система строительства в Китае пожарных частей и электромотоциклы для спасателей.

По окончании мероприятия глава МЧС РФ наградил отличившихся во время учений спасателей.