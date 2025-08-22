Возможен, в частности, сценарий проведения совместных заседаний Госсовета с Советом безопасности РФ, а также с участием представителей МИД и силовых ведомств, отметил доктор исторических наук, профессор, замруководителя департамента политики и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Госсовет может стать одной из площадок для выработки стратегии дальнейшего урегулирования украинского кризиса, в частности после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил доктор исторических наук, профессор, замруководителя департамента политики и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ Игорь Орлов.

"Мы видим, как расширяется количество сфер, которые идут под рассмотрение Госсоветом. Сейчас неминуемо, мы понимаем, возникнет вопрос после встречи Путина и Трампа, после встречи Трампа с европейскими лидерами, с Зеленским - проблема выработки стратегии того, как, в общем-то, решать украинский кризис", - сказал он.

По мнению Орлова, возможен и сценарий проведения совместных заседаний Госсовета, в том числе его президиума, с Советом безопасности РФ, а также с участием представителей МИД и силовых ведомств.

Орлов отметил, что сегодня каждая из профильных комиссий Госсовета отвечает определенному вопросу, связанному с социально-экономическим развитием страны. "Сегодня это масса вопросов, связанных с социально-экономическим развитием в связи с проведением специальной военной операции, в связи с санкционным давлением. По мере того, как одни проблемы решаются, или находятся определенные предложения, по крайней мере, как их решить, возникают другие вызовы. Есть масса долгосрочных вопросов, которые связаны с пространственным развитием России, с демографией, с семьей. Это вопросы, которые регулируются, корректируются по мере развития процесса. Но есть и вопросы, которые возникают неожиданно, и для их решения, возможно, когда-то возникнет еще одна комиссия, или перераспределится функционал комиссий уже существующих", - добавил собеседник агентства.

Саммит РФ-США

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.