Для отдельных групп жителей, находящихся на отдаленных от избирательных участков территориях, оно начнется с 26 августа

ИРКУТСК, 22 августа. /ТАСС/. Порядка 5,5 тыс. избирателей, живущих на труднодоступных и отдаленных территориях Иркутской области, смогут досрочно проголосовать на выборах губернатора с 31 августа, говорится в документах областной избирательной комиссии.

"С 31 августа по 7 сентября 2025 года [решено] провести досрочное голосование всех избирателей на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях", - говорится в документах. К ним, согласно региональному законодательству, отнесен ряд населенных пунктов на территории Бодайбинского, Жигаловского, Иркутского, Казачинско-Ленского, Катангского, Качугского, Киренского, Куйтунского, Нижнеудинского, Усть-Кутского, Усть-Удинского и Чунского районов. Всего в отдаленных территориях проживает порядка 5,5 тыс. из 1,8 млн избирателей области. Члены избирательных комиссий будут доставляться на эти территории авиацией, водным транспортом и на проходимых автомобилях.

Как рассказали ТАСС в избирательной комиссии, с 26 августа начнется досрочное голосование отдельных групп жителей, находящихся на отдаленных от избирательных участков территориях. По данным представителя избиркома, к таким категориям граждан относятся не только охотники и оленеводы, метеорологи, но и фермеры и пенсионеры, проживающие в отдаленных территориях. Всего таких избирателей порядка 350 человек.

Голосование на выборах губернатора Иркутской области будет проходить три дня - 12, 13 и 14 сентября. Избирательная комиссия региона зарегистрировала четверых кандидатов на пост губернатора: действующего главу региона Игоря Кобзева ("Единая Россия"), Виктора Галицкова от ЛДПР, Ларису Егорову от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Сергея Левченко от КПРФ.