Официальны представитель МИД РФ отметила,что краеугольной основой спокойствия в регионе выступает Конвенция о правовом статусе Каспийского моря 2018 года

АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Вмешательство внешних сил в дела Каспийского региона недопустимо. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Успешное решение каспийских проблем - главный принцип решения их "пятеркой". Вот гарант совместного процветания прикаспийских государств. Еще одно важнейшее условие - это недопущение внешнего вмешательства в каспийские дела", - сказала дипломат в видеообращении к участникам Каспийского медиафорума.

Захарова напомнила, что Каспийское море всегда было желанным для многих внешних держав. "С XV века здесь буквально разбойничали англичане, потом свои пиратские шхуны на мирные воды Каспия пытались направить и другие западные страны, пытались колонизировать наше общее сокровище", - указала она.

По словам дипломата, краеугольной основой спокойствия в Каспийском регионе выступает Конвенция о правовом статусе Каспийского моря 2018 года. "В этом документе зафиксирована договоренность о том, что только пять прикаспийских государств обладают исключительной компетенцией в решении вопросов, касающихся Каспийского моря", - сказала Захарова, назвав этот документ "конституцией" Каспия.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, мудрость руководителей стран региона в прошлом "позволила превратить это самое море-озеро в наш общий дом". "Важно и в дальнейшем выдерживать эту линию", - заключила Захарова.

О форуме

Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (РФ, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум состоялся в Астрахани в 2015 году. За время его проведения в Астраханской области была создана каспийская редакция и экспертный клуб, также регулярно осуществляется обмен информацией.

Организаторы форума - правительство Астраханской области при поддержке администрации президента РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер медиафорума. Трансляция мероприятий будет организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.