Официальный представитель МИД напомнила слова главы российского дипведомства Сергея Лаврова о том, что "прикаспийское сотрудничество набрало хороший темп и выходит на новые рубежи"

АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Каспийская "пятерка" (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, и Туркмения) имеет большой потенциал развития сотрудничества в экономике и культуре. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня Каспий представляет собой широкое поле сотрудничества по всему спектру экономических, торговых, культурно-гуманитарных и других связей", - сказала дипломат в видеообращении к участникам Каспийского медиафорума.

По словам Захаровой, вопросов, проблем и вызовов, стоящих перед странами региона, немало - "начиная от обмеления и сохранения хрупкой экологии водоема, заканчивая реализацией его транзитно-транспортного потенциала". "Все это диктует необходимость дальнейшего углубления сотрудничества в рамках каспийской "пятерки", - указала она.

В этой связи официальный представитель МИД напомнила слова главы российского дипведомства Сергея Лаврова о том, что "прикаспийское сотрудничество набрало хороший темп и выходит на новые рубежи", а "наращивание взаимодействия на Каспии призвано способствовать укреплению сотрудничества между регионами стран "пятерки".

Опыт межрегионального взаимодействия, который был получен за все это время, крайне важен и полезен, подчеркнула Захарова.

О форуме

Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря. Первый Каспийский медиафорум состоялся в Астрахани в 2015 году. За время его проведения в Астраханской области была создана каспийская редакция и экспертный клуб, также регулярно осуществляется обмен информацией.

Организаторы форума - правительство Астраханской области при поддержке администрации президента РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер медиафорума. Трансляция мероприятий организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.