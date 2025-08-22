Стороны дали высокую оценку развитию российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в 2025 году

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД России Сергей Рябков и посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй обсудили на встрече ход дискуссий с Соединенными Штатами по урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Обсужден ход дискуссий с участием США по проблематике украинского урегулирования", - отметили в МИД.

Как подчеркнули в МИД РФ, стороны дали высокую оценку развитию российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в 2025 году. "Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление координации как по двусторонней повестке дня, так и международным делам", - указали в дипведомстве.