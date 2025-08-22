Гендиректор ТАСС отметил, что европейские и американские СМИ, а также издания других государств вынуждены работать в полной противоположности тому, чему сами же учили РФ в 1990-е годы

АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Средства массовой информации (СМИ) Запада, работая по политическим методичкам и используя штампы, отдаляются от истины и объективности. Под влияние таких инструкций в настоящее время попадают все крупнейшие западные СМИ, заявил в рамках X Каспийского медиафоруме в Астрахани генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

"Сегодня СМИ на Западе поставлены в очень неудобное положение, они вынуждены работать в полной противоположности тому, чему сами же нас учили в 1990-е годы. Там принцип объективности отсутствует в целом. Это бесконечное количество штампов и методичек, которым подчинены буквально все СМИ, - сказал Кондрашов. - Им не позавидуешь сегодня, потому что они часто понимают, насколько они далеки от истины, когда работают по своим политическим методичкам".

Гендиректор ТАСС отметил, что под влияние методичек попали все крупнейшие европейские и американские СМИ, а также издания других государств.

О Каспийском медиафоруме

X Каспийский медиафорум проходит в Астрахани 22 августа. В этом году мероприятие объединяет более 1 тыс. журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении, а также Гагаузии и Узбекистана. Ключевая тема форума - "История Каспия: от прошлого к будущему".

Идея форума родилась в 2014 году на саммите пятерки стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана каспийская редакция, каспийский экспертный клуб, также регулярно осуществляется обмен информацией. Организаторы форума - правительство Астраханской области при поддержке Администрации президента РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер медиафорума. Трансляция мероприятий организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.