Как ожидается, президент России пообщается с атомщиками, осмотрит выставку, посвященную подготовке кадров в отрасли, и проведет рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в расположенный в Нижегородской области закрытый город Саров. В населенном пункте расположен Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Росатома, а также учебный кластер МГУ имени Ломоносова.

Президент неоднократно бывал в Сарове, а в последний раз посещал город в сентябре 2023 года.

Традиционно глава государства возлагает в Сарове - в советское время Арзамасе-16 - цветы к памятнику академику Юлию Харитону, одному из разработчиков советской ядерной бомбы и основателю научного центра. В отдельные годы, пользуясь случаем, президент беседует с работающими в Сарове молодыми учеными. Как ожидается, и в этот раз глава государства пообщается с атомщиками, а также осмотрит выставку, посвященную подготовке кадров в отрасли, и проведет рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

ВНИИЭФ продолжает традиции советских ученых, занимаясь поддержанием надежности и безопасности, а также обновлением российского ядерного арсенала. Опыт ученых-ядерщиков помогает и в современных наукоемких отраслях, и потому в Сарове действует филиал.