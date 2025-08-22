Глава МИД России провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом страны Дэлси Родригес Гомес

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дэлси Родригес Гомес выразил поддержку усилиям венесуэльских властей по защите национального суверенитета в условиях внешнего давления.

"Лавров выразил солидарность с венесуэльским руководством и подтвердил всестороннюю поддержку его усилиям в деле защиты национального суверенитета и обеспечения институциональной устойчивости в условиях растущего внешнего давления на Каракас", - говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что стороны подтвердили также обоюдный настрой на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой и условились о наращивании взаимодействия и координации подходов в глобальных делах, в том числе в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН.