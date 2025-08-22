Они делают это ради красивых кадров и поддержания рейтинга Владимира Зеленского, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Украинское командование отправляет "элиту армии" на заведомо провальные задания ради красивых кадров и поддержания рейтинга Владимира Зеленского. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Диверсионная активность противника вызвана попытками Киева и его западных кураторов спровоцировать новый виток эскалации и свести на нет переговорный процесс. На фоне провала ВСУ практически на всех направлениях, Зеленскому просто необходимы маленькие "победы" и красивые кадры для поддержания своего рейтинга. Именно ради этого украинское командование отправляет на заведомо провальные задания элиту своей армии", - указал собеседник агентства.

Он рассказал, что 13 августа в Черном море была ликвидирована группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины во главе с командиром капитаном 2-го ранга Марченко Сергеем Александровичем. По информации собеседника агентства, друзья погибшего Марченко сообщают, что его группа была "отправлена на убой" из-за личных мотивов командования 801-го центра, а жена и дети погибшего не получат положенных компенсаций.