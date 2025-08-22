Министры поговорили о развитии двусторонних отношений в свете договоренностей между президентами стран

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов обсудили по телефону предстоящие контакты и совместные усилия на международных площадках по укреплению доверия и сотрудничества в регионе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили развитие двусторонних отношений в свете договоренностей между президентами двух стран, предстоящие контакты, а также совместные усилия на международных и региональных площадках по укреплению доверия и сотрудничества в нашем общем регионе", - указали в министерстве.