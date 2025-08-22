22 августа, 21:38,
обновлено 22 августа, 21:48

Путин: атомщики России создали надежный ядерный щит

Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
Страна обязана им своим суверенным развитием и технологическим заделом, подчеркнул президент РФ

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Российские ветераны атомной отрасли благодаря своей титанической воле и таланту создали надежный ядерный щит для страны. Россия обязана им своим суверенным развитием и технологическим заделом, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными.

"Низкий поклон ветеранам [атомной отрасли], которым мы обязаны нашей безопасностью, мощным технологическим заделом и, по сути, независимым, суверенным развитием, - отметил президент. - Своим талантом, титанической волей они создали прочный ядерный щит нашей страны и первыми в мире добились того, чтобы мирный атом работал на благо страны и всего человечества". 

