Путин: Россия рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с США

Президент РФ подчеркнул, что это зависит от западных партнеров

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на полное восстановление отношений РФ и США.

"Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, - это только начало полномасштабного восстановления наших отношений", - сказал президент.

При этом Путин отметил, что это зависит не от РФ.

"Это зависит от наших, прежде всего, западных партнеров в широком смысле слова, потому что и Соединенные Штаты тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока", - пояснил он, добавив, что именно от руководства США сейчас зависят следующие шаги.

"Но я уверен, что лидерские качества действующего президента, президента [Дональда] Трампа являются хорошим залогом того, что отношения будут восстанавливаться. И надеюсь, что темп нашей совместной работы на этой площадке сохранится", - сказал Путин.