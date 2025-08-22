Владимир Барбин подчеркнул, что доказательств причастности рыбопромышленных концернов "Мурман СиФуд" и "Норебо" к разведывательной деятельности нет

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. /ТАСС/. Попытка введения санкций против российских компаний со стороны Фарерских островов ставит под угрозу продолжение двустороннего сотрудничества в сфере рыболовства. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью Danmarks radio в связи с внесением в парламент островов законопроекта о введении санкций против рыболовных компаний из РФ.

"Доказательств причастности [рыбопромышленных концернов] "Мурман СиФуд" и "Норебо" к разведывательной деятельности нет. Кампания против российских рыболовных компаний основана на недобросовестных домыслах", - подчеркнул дипломат.

По его словам, взаимовыгодное сотрудничество в сфере рыболовства между Россией и Фарерскими островами осуществляется на основе соглашения на протяжении нескольких десятков лет. "Оно всегда работало во благо экономики Фарерских островов и способствовало последовательному росту уровня благосостояния населения, - считает Барбин. - Сотрудничество между Россией и Фарерскими островами в сфере рыболовства также вносит вклад в поддержание стабильности в Северной Атлантике. Оно не направлено против какой-либо страны и всегда дистанцировалось от конфронтационной политики".

Рыбопромысловые компании Murman Sea Food и Norebo JSC сейчас могут заниматься рыболовством в водах Фарерских островов и используют их порты благодаря соглашению между островами и Россией. Но в мае Евросоюз внес компании в санкционный список по подозрению в шпионаже. Министр торговли и иностранных дел Фарер Сирид Стенберг представила законопроект, запрещающий судам компаний заход в воды островов, который рассмотрят в парламенте на следующей неделе.