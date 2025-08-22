Глава региона Глеб Никитин рассказал, что в области вводятся меры по поддержке семей для повышения демографии

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин положительно оценил идею о выплате регионального материнского капитала в Нижнем Новгороде.

В ходе рабочей поездки в атомград Саров Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона рассказал, что в области вводятся меры по поддержке семей для повышения демографии, в том числе региональный материнский капитал в размере 1 млн рублей на каждого ребенка, который можно разделить и получать ежемесячно в течение трех лет.

"Получается, за первого ребенка у нас 10 тыс. рублей, за второго - 20 тыс. рублей, за третьего - 30 тыс. рублей в месяц, три года. Вот представьте себе, что, допустим, третьего-четвертого погодок рожает и у нее уже сразу получается 60 тыс. рублей. 60 тыс. - это средняя зарплата по региону. То есть это выше, например, чем какая-нибудь низкооплачиваемая работа", - сказал Никитин.

"Хорошая идея", - отреагировал президент.