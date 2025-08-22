Практическими возможностями ни Канада, ни ее единомышленники не обладают, отметил представитель России в Оттаве

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Любые попытки покушения западных стран на российские торговые суда встретят "моментальный и крайне жесткий ответ". С таким предупреждением в адрес Запада выступил в беседе с корреспондентом ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов, комментируя принятое на днях совместное заявление МИД Канады и Финляндии.

"Сложно понять, что Оттава имеет в виду, говоря о каких-то "теневых танкерах". Суть этого термина туманна. Можно, конечно, предположить, что речь об очередной канадской неуклюжей попытке поддерживать на плаву свои и общезападные мечты насчет обретения способности мешать российскому энергоэкспорту", - заявил дипломат.

"Понятно, что практическими возможностями ни Канада, ни ее единомышленники не обладают. При этом, думаю, они прекрасно понимают, что любые попытки покушения на наши торговые суда встретят моментальный и крайне жесткий ответ", - подчеркнул Степанов. "Поэтому, - отметил он, - [властям Канады] не остается ничего иного, как наполнять публичные документы с виду многозначительными, а на деле пустыми лозунгами".

В совместном заявлении, обнародованном 19 августа по итогам визита министра иностранных дел Канады Аниты Ананд в Хельсинки, стороны выразили намерение крепить сотрудничество и диалог "по всему спектру вопросов обороны и безопасности". В этом же контексте они утверждали, что будут уделять особое внимание в том числе "рискам, исходящим от "теневого флота" России".