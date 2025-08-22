По словам президента России, они дадут хорошие результаты

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Меры поддержки демографии, которые реализуются в Нижегородской области, нужно тиражировать на другие регионы. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Глава государства 22 августа в ходе поездки в Саров встретился с губернатором Никитиным. Глава региона рассказал президенту о программе поддержки демографии, которая реализуется в Нижегородской области, отметив, что она включает как финансовые, так и нефинансовые меры помощи семьям.

"Глеб Сергеевич, хорошие программы. Их нужно пообсуждать будет в правительстве и в администрации и тиражировать. Они, просто я уверен, дадут хорошие результаты", - сказал Путин.