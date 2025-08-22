Губернатор в докладе президенту рассказал, что в регионе налажена система, когда местные соцработники выезжают на квартиры к близким военнослужащих, находятся с ними в прямом контакте

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за налаженную в регионе адресную работу по оказанию помощи семьям бойцов СВО.

Никитин в докладе Путину отметил, что в регионе налажена система, когда местные соцработники выезжают на квартиры к семьям участников СВО, находятся с ними в прямом контакте, чтобы близким военнослужащих не нужно было ходить по кабинетам. "Так и нужно. Да, спасибо большое", - отреагировал Путин.

Кроме того, Никитин рассказал о работе по реабилитации и адаптации бойцов СВО, а также о программе "Герои Нижегородской области".