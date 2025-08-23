Они состоятся в комплексе отдыха "Завидово"

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 23 августа. /ТАСС/. XXVI Летние дипломатические игры пройдут в субботу в комплексе отдыха "Завидово" в Тверской области. В мероприятии примут участие руководители и сотрудники иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в России, руководство и сотрудники МИД России, а также профессиональные спортсмены и деятели культуры.

Проведение дипломатических игр приурочено к 104-летию Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК). Как сообщили организаторы мероприятия, в этом году праздник пройдет под девизом "Искусство отдыхать в Завидово".

Как уже не раз подчеркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, игры вносят весомый вклад в популяризацию спорта и здорового образа жизни, сплочение московского дипломатического корпуса, укрепление дружбы и доверия между представителями разных народов. В свою очередь, представители ГлавУпДК отмечают, что в подобном масштабе дипломатические игры проводятся только в России, что говорит об открытости Москвы к поддержанию диалога с зарубежными партнерами.

Программа летних игр обещает быть насыщенной. Мероприятие начнется с торжественной церемонии открытия игр с поздравлениями и напутствиями дипломатам-спортсменам. В этом году гостей "Завидово" ждут разнообразные спортивные соревнования, гастрономический фестиваль "Искусство есть по-русски", который представят участники Федерального проекта "Гастрономическая карта России", а также развлекательные мероприятия для взрослых и детей.

Дипломаты попробуют себя в таких дисциплинах, как кросс, футбол, волейбол, баскетбол, рыбная ловля, бильярд, большой теннис и армрестлинг. Команды традиционно будут выступать под своими национальными флагами. Соревнования пройдут под наблюдением профессиональных спортсменов.

Праздничную программу дополнят выступления музыкальных коллективов, творческие мастер-классы и уличные аттракционы.