Страны Прибалтики зависимы от европейских кредитов, поэтому им надо доказать, что они готовы сражаться за западные ценности, заявил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Лидеры прибалтийских стран демонстрируют свою готовность отправить военные контингенты на Украину, чтобы угодить Европе. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай.

Ранее лидеры Прибалтики заявили о готовности отправки своих войск на Украину в рамках "коалиции желающих".

"Нацистские прибалтийские режимы выступают в роли "моськи", которая является всегда зачинщиком драки, но не главным участником. Потому что любой прибалтийский военный контингент будет всего лишь демонстрацией. Прибалтийским странам главное демонстрировать свое не просто единство с Европой, а демонстрировать то, что они самые европейцы из всех европейцев, потому что настоящими европейцами их до сих пор, несмотря на их членство в ЕС, не признают", - сказал собеседник агентства.

По его словам, страны Прибалтики весьма зависимы от европейских кредитов, поэтому им необходимо доказать, что они будут готовы сражаться за новые европейские ценности. "Это истерика. Они демонстрируют готовность, но когда дойдет до дела, мы посмотрим, какой величины контингенты будут ими отправлены, но я думаю, до дела не дойдет, а демонстрация уже есть. И лидеры прибалтийских стран это прекрасно понимают", - уточнил депутат.