Первый зампред комитета СФ по международным делам считает, что финские власти должны занять нейтральную позицию по украинскому конфликту

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россия может начать выстраивать отношения с Финляндией заново, если Хельсинки займет нейтральную позицию по украинскому конфликту. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Джабаров обратил внимание на то, что в последнее время Финляндия стала активно выступать с русофобских позиций. "Если они хотят восстанавливать отношения с нашей страной, пусть подумают о том, что надо [изменить] некоторое свое поведение и отношение к России, как минимум, занимать нейтральную позицию в том конфликте, который сейчас идет между Россией и Украиной, - сказал он. - Если они поведут себя правильно и достойно, я думаю, что мы можем когда-то откликнуться на вот эти призывы доброй воли и начать какое-то сотрудничество. Но сейчас, мне кажется, это маловероятно."

Ранее президент Финляндии Александер Стубб попытался провести историческую параллель между нынешней ситуацией на Украине и событиями 1944 года, когда финны отказались от части своих территорий в пользу СССР, чтобы избежать последствий своего соучастия в преступлениях гитлеровской Германии.