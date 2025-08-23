Кроме того, они поговорили об итогах заседания межправкомиссии

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора, инициированного азербайджанской стороной, обсудили последние события в регионе Южного Кавказа и взаимодействие на многосторонних площадках. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам беседы.

"Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили последние события в регионе Южного Кавказа и взаимодействие Москвы и Баку на многосторонних площадках", - отметили в министерстве.

Главы внешнеполитических ведомств "обменялись первыми оценками состоявшегося накануне в Астрахани заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под сопредседательством заместителей глав правительств Российской Федерации и Азербайджана".