Столько же человек вывезли, указал глава военно-гражданской администрации Харьковской области

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Порядка 50 мирных жителей еще остаются в Двуречной Харьковской области. Об этом сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Вывезли более 50 человек, примерно такое же количество людей сейчас еще находятся там. Сказать точное их количество мы не можем, потому что военнослужащие фактически ежедневно достают людей из подвалов - они скрываются от украинских обстрелов", - сказал он.

Ганчев пояснил, что военно-гражданская администрация приступает к эвакуации жителей, как только их находят военные.

"Бывает так, что люди находятся физически в критическом состоянии, им требуется медицинская помощь, тогда мы их вывозим в медицинские учреждения", - добавил он.