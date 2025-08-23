Ганчев: ВСУ пытаются сдвинуть буферную зону на волчанском направлении

Эти попытки безуспешны, указал глава военно-гражданской администрации Харьковской области

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки отодвинуть позиции Вооруженных сил РФ на волчанском направлении, но эти попытки безуспешны. Об этом сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Часть территории Волчанского района, которая была освобождена раньше группировкой "Север", она сегодня удерживается. Противник предпринимает попытки атаковать наши позиции, сдвинуть их, отодвинуть от реки Волчек, но ничего не получается, он с потерями откатывается. То есть мы удерживаем эту буферную зону и на сегодня понимаем прекрасно, что она недостаточно широкая для того, чтобы полностью избежать обстрелов приграничной территории Белгородской области. Но тем не менее та боевая задача, которая была поставлена, она выполнена", - сказал он.