ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах губернатора стартовало в труднодоступных районах Камчатки, свой голос могут отдать также жители края, находящиеся в плавании на судах. Об этом ТАСС сообщили в краевом избиркоме.

"Досрочное голосование, которое стартовало 24 августа, пройдет на 118 избирательных участках, образованных на судах, и охватит более 80 точек нахождения избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях, расположенных в Карагинском, Пенжинском, Олюторском, Тигильском, Соболевском, Усть-Камчатском, Усть-Большерецком и Быстринском районах края. Также работа по досрочному голосованию будет организована в Елизовском районе, где на выборах губернатора края досрочно голосуют граждане, работающие на отдаленных территориях", - рассказали в ведомстве.

Члены краевого избиркома уже работают в Корякском округе, добираться до отдаленных территорий члены комиссий будут авиационным, водным и автотранспортом высокой проходимости.

Выборы губернатора Камчатского края пройдут с 12 по 14 сентября. Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях продлится с 24 августа по 11 сентября.