Лавров: у Зеленского не получится сместить фокус с проблемы русского языка

Никто особо не настаивает на том, чтобы русским язык был государственным, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский не сможет сместить фокус с проблемы запрета русского языка и канонической православной церкви на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Он сказал, что не будет государственным русский язык. Но, по большому счету, на этом никто особо не настаивает. Первый шаг, который не зависит ни от каких пожеланий Зеленского или кого бы то ни было еще, это отмена всех законов, которые в грубейшее нарушение устава ООН запретили русский язык и каноническую Украинскую православную церковь. Поэтому он пытается сместить фокус этой проблемы, но у него не получится", - сказал министр журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее Зеленский на встрече с журналистами заявил, что Украина не намерена предоставлять русскому языку статус государственного в рамках урегулирования конфликта с Россией.