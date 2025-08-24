Мединский: на Украине остаются более 20 де-факто заложников из Курской области

Россия "ведет мучительный торг" за их возвращение, отметил помощник президента

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Задержанные ВСУ в 2024 году мирные жители Курской области были де-факто похищены и стали заложниками, на данный момент на Украине еще остаются более 20 человек. Об этом написал в своем Telegram-канале помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский.

"Во время нападения на Курскую область в 2024 вэсэушники задержали мирных жителей, главным образом, стариков, пенсионеров. Предложили "помощь в эвакуации из-под обстрелов" и вывезли на Украину. <…> Прошло уже три месяца, жителей Курской области не возвращают, а по факту выменивают маленькими группами на каких-то нужных Украине людей. Де-факто они похищены и стали заложниками", - отметил он.

Мединский также указал, что РФ "ведет мучительный торг" за то, чтобы задержанные ВСУ мирные жители Курской области вернулись к себе домой. "Многих вернули. Сегодня еще 8. По разным данным, осталось еще более 20 человек", - добавил помощник президента РФ.

"Сравните с аналогичной ситуацией на Ближнем Востоке, вызвавшей всеобщее возмущение западного мира. И в чем разница?" - заключил Мединский, добавив в конце поста древнеримскую пословицу на латыни, которая переводится как "что дозволено Юпитеру, не дозволено быку".