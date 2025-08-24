Глава ДНР добавил, что российские военные также улучшили позиции в районах населенных пунктов Родинское и Белицкое

ДОНЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие за минувшую неделю нанесли серьезный удар по месту сосредоточения Вооруженных сил Украины у Красноармейска (украинское название - Покровск) Донецкой Народной Республики, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"На красноармейском направлении мы увидели, что за эту неделю серьезный удар нанесли по району сосредоточения противника под Красноармейском", - сказал он на видео, размещенном в его Telegram-канале.

Пушилин добавил, что за неделю бойцы РФ также улучшили позиции в районах населенных пунктов Родинское и Белицкое, несмотря на постоянные контратаки Вооруженных сил Украины и переброску дополнительных сил и средств к этим районам.

"Мы видим, что наши бойцы занимают все более выгодные рубежи", - отметил глава ДНР.