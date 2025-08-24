В учреждения, где содержатся украинские пленные, передали в том числе пособия по истории России XX века и брошюры про бандеровщину

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество недавно передало в учреждения, где содержатся украинские военнопленные, несколько тысяч книг, в том числе учебники по истории России XX века и брошюры про бандеровщину. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский

"Пусть проведут время с пользой. Прочистят мозги от мусора", - написал он в Telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 146 российских военных вернули с подконтрольной Киеву территории. Российская сторона передала украинской взамен передали 146 военнопленных ВСУ. Кроме того, были возвращены восемь жителей Курской области.