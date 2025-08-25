Глава ВГА региона отметил, что "будет видно, к чему приведут все мирные инициативы, как их поддержат остальные государства - дружественные, недружественные"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил ТАСС, что надеется на освобождение всей Харьковской области до того, как будет достигнуто перемирие между Россией и Украиной.

"Как чиновник не могу, конечно, прогнозировать, анализировать, какие будут решения приняты нашим президентом, но как харьковчанин, конечно, надеюсь на освобождение всей территории Харькова, Харьковской области", - сказал он, комментируя возможность обмена территориями при мирном урегулировании конфликта.

По словам Ганчева, "будет видно, к чему приведут все мирные инициативы, как их поддержат остальные государства - дружественные, недружественные". "Для нас самое главное, действительно, это все-таки наша Харьковская земля, там очень много людей, которые нас ждут", - добавил глава ВГА.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Украина согласна с заморозкой конфликта по нынешней линии соприкосновения и признанием ряда территорий де-факто утраченными. По его словам, в будущем Киев попытается вернуть утраченные территории дипломатическими и экономическими путями. Украинское издание "Страна" написало, что Зеленский, несмотря на свои предыдущие заявления о том, что Украина не настаивает на предварительном прекращении огня до заключения мирного соглашения, вновь вернулся к этому требованию.