Пушилин: российские бойцы контролируют ситуацию под Добропольем в ДНР

При этом киевский режим перебрасывал туда дополнительные резервы, заявил глава республики

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Российские бойцы контролируют ситуацию под Добропольем ДНР, несмотря на то, что киевский режим перебрасывал туда дополнительные резервы, в том числе "оголтелых националистов". Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

"<...>Красноармейское направление, где много горячих точек. Это и сам Красноармейск, и в районе Родинского, и Удачное, и Котлино, там, где достаточно жесткие и горячие боестолкновения. Это и в районе Доброполье, там, где был образован выступ. И там, где противник вынужден был перебрасывать дополнительные резервы, подразделения, которые показывали наилучшие результаты, оголтелые националисты. <…> Но наши ребята достаточно уверенно, пусть и тяжело, но выдерживают все натиски, все контратаки, и здесь ситуация контролируется нашими подразделениями", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".