Вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко доложил президенту о новой концепции работы портала и 35 сформулированных "жизненных ситуациях", в каждой из которых может потребоваться оказание госуслуг

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Портал госуслуг, перешедший к предложению сервисов в формате "жизненных ситуаций", предлагает россиянам возможности в самых разных сферах - вплоть до выдачи разрешений на охоту и рыбалку. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с вице-премьером - руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко.

Григоренко доложил главе государства о новой концепции работы портала и 35 сформулированных "жизненных ситуациях", в каждой из которых может потребоваться оказание госуслуг.

"Даже выезд на охоту и рыбалку?" - удивился президент, увидев перечень "жизненных ситуаций". "Кстати, это очень востребованная на самом деле жизненная ситуация, - заметил вице-премьер. - У нас в топ-5 востребованных жизненных ситуаций входит в том числе выезд на охоту и рыбалку. Больше 100 тыс. человек только в 2025 году уже воспользовались этим сервисом".

"Участие в спортивных соревнованиях тоже, смотрите, популярно, на третьем месте [со 136 тыс. воспользовавшихся], - также отметил Путин. - Многодетная семья - 124 тыс. Очень хорошо".

Кроме того, Григоренко доложил главе государства о мерах по борьбе с мошенничеством, в том числе с применением цифровых технологий.