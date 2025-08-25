Стороны также обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи по телефону проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о контактах с коллегами из Британии, Германии и Франции по иранской ядерной программе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Глава иранского внешнеполитического ведомства подробно проинформировал Лаврова об итогах его телефонного разговора с коллегами из Великобритании, Германии и Франции по вопросам урегулирования вокруг иранской ядерной программы", - указали в МИД.

Как отметили в МИД, с российской стороны подтверждена готовность и далее вносить весомый вклад в дипломатические усилия для нормализации ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.

"Состоялся обмен мнениями по ряду других актуальных региональных сюжетов, представляющих взаимный интерес. Затронуты приоритетные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию подписанного президентами 17 января 2025 года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном и достигнутых договоренностей о расширении взаимодействия в сферах транспорта и энергетики. Выражен обоюдный настрой на продолжение доверительного политдиалога и уплотнение координации по линии дипломатических служб", - добавили в дипведомстве РФ.

Также, информировали в МИД, стороны обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях, в первую очередь на высшем.

Иранское ядерное досье

США и страны "евротройки" ранее договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае "евротройка" планирует запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций Совбеза (СБ) ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года. Иран в свою очередь предостерег "евротройку" от координации с США своей позиции по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы. В Тегеране пригрозили в случае возобновления санкций СБ ООН выйти из числа участников Договора о нераспространении ядерного оружия, к которому страна присоединилась одной из первых. Уже 18 октября западные страны смогут задействовать этот механизм.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали СВПД, положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений со стороны Запада в адрес Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты страны. Однако вплоть до ирано-израильской эскалации агентство продолжало инспекции.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против республики 13 июня и ударов американских вооруженных сил по иранским ядерным объектам 22 июня. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран "евротройки", которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.

Россия, Иран и Китай проводят регулярные встречи на уровне заместителей министров иностранных дел по вопросам, связанным с иранской ядерной программой. Москва и Пекин выступают за диалог и против санкционного давления на Тегеран.