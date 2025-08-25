На протяжении всех трех дней голосования волонтеры центра будут собирать информацию, связанную с возможными нарушениями, спорными моментами и ситуацией на избирательных участках страны

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Ситуационный центр по общественному контролю за голосованием начнет работу в Общественной палате (ОП) РФ 11 сентября. Об этом сообщила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

"В Общественной палате РФ на протяжении всех дней голосования будет работать ситуационный центр по наблюдению за выборами. Мы его откроем накануне выборов, 11 сентября", - сказала Булгакова на расширенном заседании координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием.

На протяжении всех трех дней голосования волонтеры ситуационного центра ОП РФ будут собирать информацию, связанную с возможными нарушениями, спорными моментами и ситуацией на избирательных участках страны. Также на площадке ОП РФ будут развернуты центр общественного видеонаблюдения, где все желающие смогут посмотреть, что происходит на участках, и центр наблюдения за дистанционным электронным голосованием. По традиции заработает и горячая линия, на которую можно будет сообщить о возможных нарушениях и получить консультацию по защите избирательных прав.

По словам первого зампреда комиссии ОП РФ, сопредседателя координационного совета Максима Григорьева, общественные наблюдатели будут задействованы при проведении предстоящего единого дня голосования в 81 субъекте России. "На данный момент, это почти 49 тыс. избирательных участков. Естественно, эта цифра меняется, избиркомы продолжают подготовку к выборам. Наши общественные наблюдатели, общественные штабы и региональные палаты прекрасно готовы к выборам", - сказал Григорьев.

Золотой стандарт наблюдателя обновлен

Он также отметил, что золотой стандарт наблюдения (перечень правил, которым должны соответствовать выборы - прим. ТАСС) традиционно обновился перед избирательным циклом. "Меняются политические реалии, избирательное законодательство, запросы общества, в связи с этим меняется и наш золотой стандарт по общественному наблюдению", - сказал Григорьев.

Он уточнил, что чек-листов для наблюдателей "уже много". "Есть стандарт для территориальных избирательных комиссий, чек-лист для приграничных регионов, для дистанционного электронного голосования, для досрочного голосования, для наблюдения за выборами в труднодоступной местности и так далее", - сказал Григорьев.

Он подчеркнул, что основное руководство для наблюдателей составлено четко и однозначно.

"В золотом стандарте или основном чек-листе, как всегда, большое количество вопросов, которые абсолютно однозначно позволяют на каждый ответить, вписать: да или нет. То есть совершенно однозначно, четкая интерпретация абсолютно очевидна. Мы считаем, что это наш большой плюс - в наших стандартах двусмысленности в интерпретации нет", - подчеркнул Григорьев.

В сентябре в 81 регионе пройдет более 5 тыс. избирательных кампаний. Планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.