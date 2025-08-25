Володин: РФ и Китай развивают стратегическое взаимодействие, преодолевая вызовы

Председатель Госдумы подчеркнул, что "главная задача незаконных санкций и торговых войн - помешать развитию"

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Россия и Китай, преодолевая вызовы со стороны недружественных государств, выстраивают всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в Пекине.

"В условиях вызовов и угроз российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие только укрепляется", - сказал председатель палаты парламента РФ.

Он подчеркнул, что "главная задача незаконных санкций и торговых войн - помешать нашему развитию". "Санкции ударили бумерангом по тем, кто их вводит", - добавил Володин.

Председатель Госдумы во главе парламентской делегации РФ находится с официальным визитом в Китайской Народной Республике. В программе визита запланированы ряд встреч и проведение десятого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.