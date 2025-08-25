Кабмин предложил Путину денонсировать еще одну конвенцию Совета Европы

Речь идет об Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство России внесло президенту РФ Владимиру Путину предложение о лишении юридической силы еще одной европейской конвенции, к которой Москва присоединялась в качестве члена Совета Европы. Кабмин предлагает внести на рассмотрение парламента проект денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Европейский документ предполагал функционирование в рамках Совета Европы надзорного комитета, в который входят члены СЕ. Россия, присоединившаяся к конвенции в 1996 году, после блокировки ее работы в Совете Европы не могла принимать участие в его деятельности.

Согласно постановлению правительства, кабмин предлагает президенту внести в Госдуму предложение о денонсации как самой конвенции 1987 года, так и принятых в 1993 году дополнительных протоколов к документу.

Россия, входившая в СЕ с 1996 года, объявила о намерении выйти из Совета Европы в 2022 году - после того как Комитет министров организации приостановил право Москвы на представительство в уставных органах СЕ. РФ уведомила генсека совета о своем выходе и о денонсации ключевого документа СЕ - Европейской конвенции по правам человека.

С этого момента Москва поэтапно денонсирует документы Совета Европы, которые не могут действовать в сложившихся обстоятельствах. При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что не отказываются от своих международных обязательств в части борьбы с преступлениями и нарушениями прав человека, активно применяя национальное законодательство в этой сфере.