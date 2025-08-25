В регионах, где в выборах участвуют врио глав, эксперты также не ожидают серьезных трудностей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Политологи Фонда развития гражданского общества (ФОРГО) прогнозируют, что большинство действующих губернаторов, участвующих в сентябрьских выборах в этом году, не только сохранят свои посты, но и улучшат результаты. По оценке экспертов, сейчас действует "повышающий эффект", который обеспечивает власти дополнительную поддержку. Доклад имеется в распоряжении ТАСС.

В ФОРГО отмечают, что специфика выборов с 2022 года определяется "новой нормальностью". Под ней эксперты понимают адаптацию общества к условиям, сформированным СВО, и сохранение государством стабильности в социальной сфере: поддержку участников СВО и их семей, продолжение крупных инфраструктурных проектов, отказ от "шоковых сценариев". "Новая нормальность в значительной степени обеспечивает консолидацию общества вокруг целей и задач СВО и делает избирательное поведение более консервативным", - говорится в прогнозе.

Политологи напоминают, что в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 действующие главы недобрали часть голосов, но после 2022 года ситуация изменилась. "Теперь действует повышающий эффект. Улучшение результатов буквально предопределено", - подчеркивают эксперты ФОРГО.

По их прогнозу, уверенное переизбрание ожидает губернаторов Чувашии (Олег Николаев), Пермского края (Дмитрий Манохин), Архангельской (Александр Цыбульский), Брянской (Александр Богомаз), Калужской (Владислав Шапша) и Костромской (Сергей Ситников) областей. "Мы прогнозируем, что предстоящие выборы завершатся не просто переизбранием ВДЛ (высших должностных лиц), а переизбранием с результатами, на которых отразится эффект роста, проявившийся в 2022-2024 гг.", - отмечается в аналитическом обзоре.

Особое внимание аналитики уделяют Иркутской области, где действующему губернатору Игорю Кобзеву противостоит бывший глава региона Сергей Левченко. "Мы уверены в убедительной победе И. Кобзева, но предполагаем, что она ему достанется тяжелее, чем его коллегам", - прогнозируют в ФОРГО.

Что касается регионов, где в выборах участвуют врио глав, эксперты также не ожидают серьезных трудностей. По оценке экспертов, многие из врио обладают достаточным управленческим опытом и вышли на кампанию с хорошим политическим наследством от предшественников. В ФОРГО отмечают, что Александр Дронов (Новгородская область), Мария Костюк (Еврейская автономная область) и Евгений Солнцев (Оренбургская область) получили стабильные позиции благодаря работе прежних руководителей, востребованных на федеральном уровне или в других регионах.

Непростое наследство

В то же время в ряде случаев врио предстоит "отстраиваться" от негативного фона, оставленного ушедшими губернаторами. Так, Евгению Первышову в Тамбовской области приходится работать на фоне уголовного дела против его предшественника Максима Егорова, обвиненного в коррупции. В Курской области, пострадавшей от вторжения украинских войск, Александру Хинштейну досталось непростое наследство от Алексея Смирнова, не справившегося с управлением и впоследствии обвиненного в коррупции.

При этом, по мнению экспертов, Хинштейну удалось наладить антикризисное управление, выстроить коммуникации с жителями и консолидировать местную элиту - его рейтинг сегодня превышает 80%. Похожие задачи стоят и перед Ростиславом Гольдштейном в Коми, где избиратели помнят коррупционные скандалы прежних руководителей. "Как показывает опыт, избиратели в первую очередь ориентируются на настоящее и будущее региона, а не на ошибки прошлых руководителей", - подчеркивают эксперты.

Единый день голосования 2025

В единый день голосования 14 сентября в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. В 20 регионах пройдут прямые выборы губернаторов, а в 11 субъектах изберут депутатов заксобраний. Планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.