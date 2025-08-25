Вместе с тем аналитики Фонда развития гражданского общества допускают, что могут усилиться "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Нынешний состав Государственной думы из пяти фракций - "Единая Россия", ЛДПР, "Новые люди", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" - имеет существенные шансы сохраниться после выборов 2026 года. Такое мнение высказали политологи Фонда развития гражданского общества (ФОРГО) в своем докладе "О предполагаемых результатах региональных и местных выборов 2025 года", который имеется в распоряжении ТАСС.

"В 2026 году будет переизбираться Государственная дума. То есть предстоящий единый день голосования - последний перед федеральной кампанией. Сразу отметим, что мы исключаем кардинальные перемены в составе структуры парламентских партий. Нынешняя "пятерка" имеет существенные шансы сохраниться", - говорится в докладе.

Вместе с тем аналитики допускают, что "могут усилиться "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди" и, соответственно, ослабеть КПРФ и СР". Эти изменения, отразятся на количестве мандатов у каждой фракции.

Политологи подчеркивают, что единый день голосования в сентябре важен именно как индикатор будущих федеральных выборов: результаты покажут, подтвердится ли прогноз о сохранении "пятерки" и перераспределении сил, или его придется пересмотреть.

Выборы в Госдуму девятого созыва должны пройти в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, является третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва - 20 сентября.