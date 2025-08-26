По мнению спикера Госсовета, украинские власти считают, что таким образом усиливают свои переговорные позиции

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Украина за 11 лет не сделала вооруженной попытки вернуть Крымский полуостров и теперь пытается испортить жизнь жителям с помощью терактов, заявил ТАСС спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Ранее по заданию украинского куратора жительница Волгоградской области принесла в здание УФСБ по Крыму и Севастополю мощное взрывное устройство, вмонтированное в икону, за что была задержана. Также ФСБ предотвратила готовившийся спецслужбами Украины теракт на Крымском мосту. Был выявлен и обезврежен автомобиль Chevrolet Volt с мощным самодельным взрывным устройством, задержаны лица, причастные к его доставке в РФ.

"С потерей Крыма Украина смирилась давно. За 11 лет они не сделали ни одной вооруженной попытки вернуть Крым. Причины этого были в том, что поддержка людьми референдума была невероятной. Наше единодушие в стремлении вернуться в Россию позволило нам сделать это бескровно. Ну, допустим, захватили бы они Крым. Что им делать с людьми, которые их не просто не любят, а активно отторгают? А вот всякие гадости сделать как Крыму, так и остальной России они горазды. И они всячески гадят как нам, так и Белгороду, Курску и многим другим регионам", - сказал Константинов.

По его мнению, власти Украины считают, что таким образом усиливают свои переговорные позиции и создают для своих западных кураторов иллюзии того, что они еще чего-то стоят.