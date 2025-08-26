Председатель Госдумы также отметил вклад Китая в победу во Второй мировой

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за сохранение исторической памяти и внимание к мемориалам советским солдатам и офицерам.

"Хочется высказать слова благодарности за то, с каким вниманием здесь, в Китае, вы относитесь к исторической памяти, к нашим захоронениям, мемориалам советским солдатам и офицерам", - сказал Володин на встрече.

Он отметил, что одним из вопросов, которые обсуждались в ходе состоявшегося в Пекине 10-го заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей, стала тема защиты исторической памяти.

Володин особо отметил вклад китайского народа в победу во Второй мировой войне. "Мы вместе с Китаем отмечаем 80-летие Победы в войне сопротивления японскому милитаризму. Понимаем, насколько тяжело далась эта Победа. Нам очень важно, чтобы мы помнили победителей, тех, кто пожертвовал свою жизнь, чтобы мы сегодня могли развиваться, планировали будущее. Именно ценой огромных потерь наши народы сделали все для завоевания свободы, независимости", - подчеркнул председатель Госдумы.

На следующей неделе в Китае будут широко отмечать 80-летие Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам и окончания Второй мировой войны, напомнил председатель КНР. "Китай и СССР, будучи главными театрами военных действий Азии и Европы, внесли важный вклад в победу во Второй мировой войне", - сказал он

Володин во главе парламентской делегации РФ находится в Китае с официальным визитом. Ранее он встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.