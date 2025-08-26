Алексей Бородавкин заявил, что государство будет делать все, чтобы не допустить повторения ужасов мировой войны

АСТАНА, 26 августа. /ТАСС/. Россия вместе со своими союзниками будет продолжать решительную борьбу с наследниками нацистов и милитаристов. Это заявил посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин на круглом столе "Помнить историю и совместно строить мир: в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам и Победы в мировой антифашистской войне".

"Дорогие друзья, к сожалению в мире нарастает конфронтация, спровоцированная ложными установками превосходства и стремлением к доминированию. Поэтому Россия вместе со своими союзниками будет продолжать решительную борьбу с наследниками нацистов и милитаристов. Мы будем делать все, чтобы не допустить повторения ужасов мировой войны и очернения подвигов наших доблестных предков. Мы намерены твердо противостоять попыткам фальсификации истории и навязыванию ложных трактовок прошедших событий. Это наш священный долг - долг народов-победителей", - сказал Бородавкин.

Он отметил, что Россия отвергает претензии любого государства или альянса на гегемонию и призывает все страны и все человечество вспомнить уроки двух мировых войн XX столетия. В современном многополярном мире РФ выступает за формирование архитектуры равной и неделимой безопасности на основе сотрудничества как в Евразии, так и за ее пределами, подчеркнул посол.

"Я уверен, что предстоящий визит президента России Владимира Путина в Пекин на торжества, посвященные 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, придаст новый импульс развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества и выведет его на качественно новый уровень. Российско-китайская несущая опора международного мира и безопасности станет еще крепче, еще надежнее", - также сказал Бородавкин.

Ранее стало известно, что Путин на текущей неделе отправится с четырехдневным визитом в КНР, где запланированы масштабные переговоры делегаций России и Китая.