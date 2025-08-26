В российском посольстве заявили, что "таких деструктивных практик не применяет ни одна другая страна в мире"

КИШИНЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Российское посольство обвинило Кишинев в безосновательном блокировании работы консульского отдела и дипломатической почты. В своем Telegram-канале посольство заявило о многочисленных обращениях от граждан в связи с задержками в оформлении документов и предоставлении других консульских услуг.

"Единственным источником данной проблемы выступает молдавская сторона, которая уже несколько месяцев безосновательно препятствует доставке соответствующих бланков дипломатической почтой нашего государства. Расцениваем это как очередной недружественный шаг официального Кишинева", - говорится в заявлении. Там обвинили власти республики в нарушении положения Венской конвенции. "Таких деструктивных практик не применяет ни одна другая страна в мире", - обратило внимание посольство.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил еще в 2021 году. Они значительно ухудшились, когда республика присоединилась к антироссийским санкциям, а из Кишинева были высланы десятки российских дипломатов. Со стороны Москвы последовали ответные меры. Посол РФ в Молдавии Олег Озеров подчеркивал, что восстановление отношений дружбы и сотрудничества с Россией в интересах Молдавии, предприниматели которой потеряли рынки сбыта, источники дешевых энергоносителей. По его словам, с трудностями столкнулись и работающие в России сотни тысяч молдавских граждан. В МИД РФ призывали Кишинев прекратить конфронтационную риторику, отмечая настрой на дружеские отношения с Молдавией и озабоченность тем, что Запад использует страну в антироссийских целях.

Конфронтацию Кишинева с Москвой жестко критикует молдавская оппозиция которая заявляет о планах восстановления отношений стратегического партнерства после парламентских выборов в сентябре.