В мероприятии будут участвовать ученые, писатели-фантасты, урбанисты и представители музеев со всего мира

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Второй международный симпозиум "Создавая будущее" пройдет 7-8 октября в Национальном центре "Россия", сообщили в оргкомитете симпозиума. В событии примут участие ученые, писатели-фантасты, урбанисты, представители музеев со всего мира, а в повестке дня будут такие темы, как будущее России и глобального Юга, или Россия и Африка в 2063 году.

"Симпозиум объединит ведущих экспертов мира для проектирования позитивных сценариев будущего в ключевых сферах: общество (демография, урбанистика, культура), технологии (ИИ, космос, квантовые технологии), глобальное сотрудничество (гуманитарные практики и связанность мира)", - отметили в оргкомитете.

В 2024 году первый симпозиум собрал более 6 000 человек из 101 страны мира: представителей органов власти и бизнеса, ученых и инженеров, футурологов и прогнозистов из стран БРИКС, ШОС, СНГ. Спикерами на площадке стали выдающиеся люди из разных сфер. Россию на нем представляли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие государственные деятели.

Расписание симпозиума включает экспертную программу и открытую для всех желающих просветительскую часть, регистрация на которую будет открыта в сентябре.

Среди многочисленных тем для обсуждения: цифровой космос, медицина для долгой и активной жизни, история будущего: технологии научной фантастики. Участники попробуют обрисовать города будущего, найти решение демографических проблем, применить атомные технологии в околоземном пространстве и представить Россию и Африку в 2063 году.

На второй день гости продолжат искать образ совместного будущего России и глобального Юга, а также "новый русский стиль" и в заключение попробуют продвинуться от фантастики к реальности в науке, космосе и квантовом мире. ТАСС - информационный партнер симпозиума.